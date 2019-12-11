شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كواليس الإطاحة بمروج خطير للمخدرات بحي النسيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمروج مخدرات بحي النسيم شرق الرياض ، وتم ضبط كميات من الكبتاجون والأريكا والزيناكس وغيرها من المواد المخدرة . ووثق مقطع فيديو للإعلامي “سعود الشيباني ” كواليس عملية الإطاحة والضبط والسيارة التي كان يستخدمها المرج وهي مظللة وبدون لوحات معدنية فضلاً عن استخدامه “سيف” ومعدات لبيع المخدرات ، وكان يرافقه امرأة تم القبض عليها أيضاً .

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