شكرا لمتابعة خبر عن بعد إخفاء التشوه البصري.. إحدى شوارع مكة في حلته الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد.المصوِّر عمار الأمير، صورة لإحدى شوارع مكة المكرمة بحلته الجديدة بعد تطويره لإخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود. وحرصت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة على تطوير وإعادة تأهيل الشارع الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة، وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية. Advertisements وقامت الأمانة بدهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، ولا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.

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