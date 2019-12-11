أعلن المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس، عددًا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية، على مستشفى الحرث العام ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون؛ مما أسفر عن تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد “القحطاني” عدم وجود أي أضرار بشرية؛ مشيرًا إلى مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من الدفاع المدني بشأن سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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