غرامة مالية كبيرة على مقدم توصيات عن أسهم متداولة في السوق المالية عبر تويتر أو واتساب

أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، قرارها النهائي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد طلال الشيخ.

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان لها ” أن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة إحدى مواد نظام السوق المالية، ومادتين من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، متمثلاً في تقديم التوصيات (المشورة) على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر «تويتر» عبر المعرف استراتيجية تكرشارت “@strategyksa”، وعبر برنامج المحادثة الشهير ” واتساب” ، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه 20 ألف ريال عن تلك المخالفات.

وتابعت الأمانة في بيانها : “يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.