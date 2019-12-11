رسمياً.. الكشف عن نوع السلاح الذي استخدمه الشمراني في إطلاق النار بفلوريدا وطريقه حصوله عليه

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي نوع السلاح الذي استخدمه الطيار الحربي محمد الشمراني، وكيفية حصوله عليه قبل تنفيذه عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا. وأفادت رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي أن “السلاح تم شراؤه بصورة قانونية”. مبينة أن السلاح المستخدم في هذا الهجوم، الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، مسدس من طراز “غلوك” من عيار 9 ميليمتر، واشتراه الشمراني في ولاية فلوريدا.

وحول كيفية اقتناء الشمراني سلاحا مرخصا على الرغم من أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية قال مكتب التحقيقات الفدرالي، إنه تمكن من شراء المسدس “تحت رخصة صيد”، مستغلا بذلك حالات يمكن بواسطتها شراء السلاح.

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