شاهد: البث المباشر لبدء إدراج أسهم أرامكو في تداول

بعد بدء طرح وتدول سهم شركة “أرامكو ” في سوق الأسهم السعودية ، أتاحت شركة النفط السعودية بثاً مباشراً لوقائع إدراج السهم من داخل “تداول”، لمشاركة اللحظة التاريخية المرتقبة من قِبل الأسواق العالمية والمهتمين بالشؤون الاقتصادية في المملكة والعالم.

وأظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ”أرامكو” وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10 % مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 7.6 مليون سهم.