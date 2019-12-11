

الباحة 14 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم جلسة المجلس المحلي الخامسة بالمحافظة بحضور جميع أعضاء المجلس ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وفي بداية الإجتماع رفع محافظ بني حسن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه سموه الكريم من متابعة وإهتمام حيال تنمية المحافظة وتقديم افضل الخدمات لأهلها في ظل العناية والدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الحكيمة " وفقها الله " لكل ما يخدم الوطن ومواطنيه .

وأكد الغامدي خلال الاجتماع حرص سموه لكل ما من شأنه الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة ومراكزها وقراها .

بعد ذلك تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها مناقشة افتتاح فرع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافتتاح نادي رياضي وثقافي واجتماعي ، بالاضافة إلى مناقشة إستكمال إيصال المياه والسفلتة والإنارة لعدد من قرى المحافظة مع متابعة اعمال الشركات المنفذة لهذه المشاريع ، كما تم مناقشة تسريع العمل بمشروع منتزه الشلال بخيرة وكذلك المواقع الأخرى بمنتزه جدر .

وفي نهاية الإجتماع قدم محافظ بني حسن رئيس المجلس شكره للجميع وعلى ما يقومون به من جهود لخدمة المحافظة وأهلها .

// انتهى //

15:54ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة بني حسن يعقد جلسته الخامسة لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.