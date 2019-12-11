السعودية اليوم / الربيعة يلتقي نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية ألبانيا



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية ألبانيا جينتي ساكاي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المركز وجمهورية ألبانيا.

وأثنى جينتي ساكاي على دعم المملكة للعمل الإنساني في العالم والجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في بلاده التي رسخت الروابط الأخوية بين البلدين.

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15:52ت م

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