السعودية اليوم / الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تلتقي طلاب المحاسبة والإدارة والاقتصاد بجامعات جدة



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقدت الهيئة

وأوضح الدكتور أحمد المغامس أن مهنة المحاسبة تتوافق مع المرأة بشكل كبير، وتستطيع أن تقدم من خلالها العمل المميز، مبينًا أن عدد الخريجين السعوديين من الجنسين في هذا التخصص منخفض جدًا إذ يقدر بثلاثة آلاف طالب وطالبة سنويًا في ظل الاحتياج الكبير للسوق المحلي.

وأعرب عن أمله في أن تتكامل الجهود لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

من جانبها أكدت المشرفة على مكتب الهيئة في جدة وفاء العطاس أنهم يهدفون من هذا اللقاء إلى إيضاح دور الهيئة للطلاب والطالبات وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل والخاصة بالتدريب والعمل على تأهيلهم له لمواكبة احتياجاته مع توطين المعرفة عن طريق التدريب الميداني إضافة إلى استعراض محور الشهادات المهنية وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة والإدارة والاقتصاد.

// انتهى //

15:43ت م

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جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسعقدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لقاءً مع طلاب وطالبات قسم المحاسبة والإدارة والاقتصاد في جامعات جدة، استعرض خلالها الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلباته ومستقبله، موضحاً دور الهيئة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإيجاد المزيد من التناغم بين العملية التعليمية في اختصاصات المحاسبة وغيرها من التخصصات ومتطلبات شغل الوظائف في القطاع الخاص.وأوضح الدكتور أحمد المغامس أن مهنة المحاسبة تتوافق مع المرأة بشكل كبير، وتستطيع أن تقدم من خلالها العمل المميز، مبينًا أن عدد الخريجين السعوديين من الجنسين في هذا التخصص منخفض جدًا إذ يقدر بثلاثة آلاف طالب وطالبة سنويًا في ظل الاحتياج الكبير للسوق المحلي.وأعرب عن أمله في أن تتكامل الجهود لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.من جانبها أكدت المشرفة على مكتب الهيئة في جدة وفاء العطاس أنهم يهدفون من هذا اللقاء إلى إيضاح دور الهيئة للطلاب والطالبات وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل والخاصة بالتدريب والعمل على تأهيلهم له لمواكبة احتياجاته مع توطين المعرفة عن طريق التدريب الميداني إضافة إلى استعراض محور الشهادات المهنية وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة والإدارة والاقتصاد.// انتهى //15:43ت م0163

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.