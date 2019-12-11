السعودية اليوم / المملكة تفوز برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

فازت المملكة العربية

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مندوب مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس مريع القحطاني في هذه الدورة والتي تستمر لمدة ثلاث أيّام.

وأوضح المهندس القحطاني في تصريح له بهذه المناسبة أن فوز المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك اللجنة لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة.

وأشار إلى ما قدمته المملكة من دعم مالي قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"، والذي يستهدف دعم وتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في أربع دول هي: اليمن، السودان، إريتريا، وإثيوبيا.

يذكر أن من مهام لجنة مكافحة الجراد والتي تضم 36 دولة العمل على متابعة حالة الجراد الصحراوي باستمرار، وتقديم المشورة الفنية والعلمية لمدير عام المنظمة على وضع الجراد الصحراوي وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لإبقاء الجراد تحت السيطرة، وتوجيهات السياسة العامة، وتنسيق العمل بين هيئات ومنظمات مكافحة الجراد المختلفة، وتعزيز التنسيق بين السياسات الوطنية والدولية والتدابير الوقائية في مكافحة الجراد الصحراوي.

// انتهى //

15:43ت م

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الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسفازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين، وذلك خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين المنعقدة في أديس أبابا والتي تضم 36دولة.وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مندوب مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس مريع القحطاني في هذه الدورة والتي تستمر لمدة ثلاث أيّام.وأوضح المهندس القحطاني في تصريح له بهذه المناسبة أن فوز المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك اللجنة لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة.وأشار إلى ما قدمته المملكة من دعم مالي قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"، والذي يستهدف دعم وتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في أربع دول هي: اليمن، السودان، إريتريا، وإثيوبيا.يذكر أن من مهام لجنة مكافحة الجراد والتي تضم 36 دولة العمل على متابعة حالة الجراد الصحراوي باستمرار، وتقديم المشورة الفنية والعلمية لمدير عام المنظمة على وضع الجراد الصحراوي وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لإبقاء الجراد تحت السيطرة، وتوجيهات السياسة العامة، وتنسيق العمل بين هيئات ومنظمات مكافحة الجراد المختلفة، وتعزيز التنسيق بين السياسات الوطنية والدولية والتدابير الوقائية في مكافحة الجراد الصحراوي.// انتهى //15:43ت م0160

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