السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرأس الاجتماع الثاني للمحافظين



نجران 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع الثاني للمحافظين.

وجرى خلال الاجتماع بحث ما يتعلق بشؤون المنطقة في النواحي الأمنية والتنموية والاجتماعية والبيئية، وطبيعة سير العمل الإداري للأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز.

ونوه سموه بما تحظى به منطقة نجران من دعم وعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسمو وزير الداخلية بجميع شؤونها لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، ضمن ما يستظل به الوطن من رعاية كريمة تجلت في الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على أهمية دور محافظي المحافظات في تطوير العمل الإداري، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحرص كل الحرص على تهيئة سبل الراحة لهم، أداء للأمانة والمسؤولية.

وثمّن سمو أمير منطقة نجران ما حققته بعض المحافظات من تميّز في التعامل مع الأحداث الأمنية، والقضايا الحقوقية، والموضوعات الخدمية، بتطبيق الأنظمة والتنظيمات، وتنفيذ التعليمات الضامنة لتحقيق المصلحة العامة، مشيدًا بهذا التميّز، وما يُقدم من مبادرات نوعية، ومتطلعًا من الجميع العمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة المنطقة، ورعاية شؤون مجتمعها الكريم.

// انتهى //

15:35ت م

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