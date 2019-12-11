السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يشهد مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، في مقر الإمارة بجدة ، مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز ، وجامعة جدة ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف المذكرتان التي وقعهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند , مع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ، ومع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب ، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة , ما يسهم في تطوير الأداء ، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.

وثمن معالي الدكتور السند ، جهود سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، وتشريفهما مراسم توقيع المذكرتين ، موضحًا أن هذا التعاون يحقق عدة أهداف في مجال خدمة المجتمع ، والبحث العلمي عبر الكليات والمعاهد العلمية في محافظات المنطقة التي تقوم الجامعتين بخدمتها.

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15:25ت م

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