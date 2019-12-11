السعودية اليوم / بلدية مدينة سلطان بأبها تستعيد 100 ألف م2 من الأرضي الحكومية



أبها 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري، تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 100 ألف م2 وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات وجهات حكومية أخرى.

وأوضحت البلدية أن أعمال الإزالة تمت في مواقع متفرقة وأن الفرق الرقابية تقوم بجولاتها اليومية على الأراضي الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تعد عليها ،مشيرة إلى أن هذه التعديات اشتملت على إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية، حيث تم التعامل مع المعتدين على أراضي الدولة ، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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15:23ت م

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