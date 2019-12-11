السعودية اليوم / لجنة المسارات ببلدي المدينة المنورة تقف على احتياجات المدارس



المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

وقفت اليوم اللجنة المشكلة من المجلس البلدي والأمانة والمرور وإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة, ميدانياً على احتياجات المدارس "المرحلة الأولى" من مبادرة "المسارات الآمنة" التي تشهد خلق بيئة محيطة سالكة وآمنة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

ويأتي ذلك ضمن إحدى مبادرات المجلس البلدي, التي من خلالها جمعت "قاعدة بيانات "للمدارس واحتياجاتها للخدمات البلدية في محيطها, لتوفير بيئة آمنه وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة.

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15:05ت م

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