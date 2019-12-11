توقعات سعر تداول أرامكو تصل حدها الأقصى

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت توقعات سعر تداول سهم أرامكو إلى الحد الأقصى لنسبة التذبذب التي حددتها السوق المالية للسهم في يومه الأول حيث وصل السعر إلى 35.2 ريالًا وهو النطاق الأعلى لحد التذبذب ما يرفع قيمة الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وكانت السوق المالية قررت أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو ±10 % خلال الجلسة الافتتاحية وهو ما تحقق في دقائق معدودة.

الإقبال الكبير من المستثمرين

ويعكس ذلك مدى الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب في الحصول على مزيد من الأسهم بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر حيث تم تخصيص 1500 سهم كحد أقصى لكل مستثمر فرد بالتالي كانت جلسة اليوم بداية قوية حيث يرغب حاملو الأسهم في امتلاك أكبر عدد منها مدفوعين بالرغبة في تحقيق أرباح من خلال سهم أكثر الشركات الربحية في العالم.

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الطرح الأكبر في التاريخ

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح ( بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء )، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

آلية التخصيص والبيانات الإحصائية

وكانت سامبا كابيتال قد كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية الاكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال سعودي وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96,6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4%. وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وبالنسبة لشريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620% من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بـ 2 مليار سهم (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال. ووفقًا للآلية المعتمدة لعملية التخصيص، فقد توزعت نسب تخصيص الأسهم الممنوحة للجهات المرخص لها بالاكتتاب ضمن شريحة المؤسسات على النحو التالي:

الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم) 37.5%.

الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 3%.

المؤسسات الحكومية السعودية 2%.

المستثمرون غير السعوديين (وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 23.1%.

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