شكرا لقرائتكم سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-11 سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث في جازان نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي دون وقوع إصابات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أكد الدفاع المدني في منطقة جازان سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مستشفى الحرث العام. وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي اضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات. شارك الخبر







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