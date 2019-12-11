، "تمهير" يودع 11.4 مليون ريال مكافأة لـ4111 متدرباً ومتدربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في برنامج التدريب على رأس العمل عن شهر نوفمبر الماضي

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 11.454 مليون ريال مكافأة لـ4111 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، عن شهر نوفمبر الماضي.

وقال "هدف": آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تمهير