، "تعليم القنفذة": بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس الأحد المقبل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم القنفذة بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل ١٨/٤/ ١٤٤١هـ.
ووجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، تعميماً "حصلت الخليج 365 على نسخة منه" لكل قادة وقائدات المدارس يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي، ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الإدارة في تعميمها أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، وشددت على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد الجديد والعمل بموجبه، وإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مهيبةً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.إدارة تعليم القنفذة الدوام الشتوي
"تعليم القنفذة": بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس الأحد المقبلعلي السحاري الخليج 365 2019-12-11
أعلنت إدارة تعليم القنفذة بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل ١٨/٤/ ١٤٤١هـ.
ووجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، تعميماً "حصلت الخليج 365 على نسخة منه" لكل قادة وقائدات المدارس يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي، ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الإدارة في تعميمها أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، وشددت على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد الجديد والعمل بموجبه، وإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مهيبةً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
02:48 PM
أعلنت إدارة تعليم القنفذة بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل ١٨/٤/ ١٤٤١هـ.
ووجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، تعميماً "حصلت الخليج 365 على نسخة منه" لكل قادة وقائدات المدارس يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي، ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الإدارة في تعميمها أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، وشددت على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد الجديد والعمل بموجبه، وإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مهيبةً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.
، "تعليم القنفذة": بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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