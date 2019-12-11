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عثر مواطن من محافظة رابغ بمكة المكرمة، على حيوان بحري كبير نافقاً على شاطي البحر، بالتحديد في منطقة الخور برابغ.
وتفصيلاً؛ عثر المواطن عبدالله الحربي من سكان محافظة رابغ قبل يومين في أثناء تنزه على ساحل رابغ، على حيوان بحري كبير نافقاً على الشاطئ، يعتقد أنه "خروف البحر".
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن طول الحيوان البحري يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريباً، ولا يزال موجوداً في ذات المكان في منطقة الخور برابغ.
ولفت إلى أن الثروة السمكية باشرت الموقع، بعد تلقيها البلاغات، مشيراً إلى أنه لم يرَ مثله أبداً، ويرجّح أنه "خروف البحر". رابغ حيوان بحري
مواطن يعثر على حيوان بحري ضخم نافقاً بشواطئ رابغعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-11
عثر مواطن من محافظة رابغ بمكة المكرمة، على حيوان بحري كبير نافقاً على شاطي البحر، بالتحديد في منطقة الخور برابغ.
وتفصيلاً؛ عثر المواطن عبدالله الحربي من سكان محافظة رابغ قبل يومين في أثناء تنزه على ساحل رابغ، على حيوان بحري كبير نافقاً على الشاطئ، يعتقد أنه "خروف البحر".
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن طول الحيوان البحري يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريباً، ولا يزال موجوداً في ذات المكان في منطقة الخور برابغ.
ولفت إلى أن الثروة السمكية باشرت الموقع، بعد تلقيها البلاغات، مشيراً إلى أنه لم يرَ مثله أبداً، ويرجّح أنه "خروف البحر".
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
02:46 PM
"الثروة السمكية" باشرت الموقع بعد تلقيها البلاغات
عثر مواطن من محافظة رابغ بمكة المكرمة، على حيوان بحري كبير نافقاً على شاطي البحر، بالتحديد في منطقة الخور برابغ.
وتفصيلاً؛ عثر المواطن عبدالله الحربي من سكان محافظة رابغ قبل يومين في أثناء تنزه على ساحل رابغ، على حيوان بحري كبير نافقاً على الشاطئ، يعتقد أنه "خروف البحر".
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن طول الحيوان البحري يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريباً، ولا يزال موجوداً في ذات المكان في منطقة الخور برابغ.
ولفت إلى أن الثروة السمكية باشرت الموقع، بعد تلقيها البلاغات، مشيراً إلى أنه لم يرَ مثله أبداً، ويرجّح أنه "خروف البحر".
، مواطن يعثر على حيوان بحري ضخم نافقاً بشواطئ رابغ ،
المصدر : الخليج 365
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