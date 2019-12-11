، بالصور.. تشغيل محطة قطار الحرمين السريع في مطار المؤسس الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، في تشغيل محطة قطار الحرمين السريع المرتبطة بالصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وانطلقت أولى رحلات القطار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بين محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، صباح اليوم الأربعاء، بعد استكمال كل التجهيزات والتأكد من جاهزية المحطة لخدمة المسافرين.

وحضر تدشين الرحلة: سليمان بن أحمد البسام مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة الطيران المدني، وعصام بن فؤاد نور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدد من المسؤولين في إدارة مشروع قطار الحرمين السريع.

ويعّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد فريداً من نوعه على صعيد المنطقة، بعد الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ربط مطار المؤسس الجديد الصالة رقم "1" بشبكة قطار الحرمين السريع، حيث وضعت هذه الخطوة معايير جديدة في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يشّكل نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المطارات السعودية.

وتهدف محطة القطار المرتبطة بالصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، إلى المساهمة في نقل الزوار والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة، ضمن تفعيل محور الرؤية المستقبلية للمملكة، لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجيج بالتدرج كل عام حتى تستقر عند 30 مليونا في 2030م.

وتولت الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية إنشاء محطة قطار الحرمين بالمطار ضمن مشروع مطار المؤسس الجديد، وتقع المحطة على مساحة 99 ألف متر مربع، وتتكون المحطة من ستة طوابق، ومناطق تجارية، ومنطقة مخصصة لانتظار ركاب الدرجة الأولى، وتستوعب المحطة على ستة قطارات في وقت واحد، ومنصة للقطارات بطول 519 متراً، وتشمل المنصة على ستة أرصفة "مسارين مزدوجة ومسارين فرديين"، وتبلغ مساحة المناطق الاستثمارية في المحطة 2543 متراً مربعاً.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة قرابة 3204 ركاب في الساعة، كما يسعى المشروع إلى مواجهة تنامي عدد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل، وتخفيف الضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، متبعاً سبل الراحة والأمان والسرعة التي يوفرها السفر بالقطارات، إلى جانب زيادة عدد الرحلات من المحطات النهائية في كل اتجاه، مروراً بالمحطات الوسطية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة.

يذكر أن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع تتولى تشغيل المحطة، وقامت بتجهيز الكوادر السعودية المؤهلة الذين تم تدريبهم وفق أحدث أنظمة ومعايير الأمن والسلامة العالمية.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين العاملين خلال الفترة الواحدة في محطة قطار المؤسس يصل إلى 40 موظفاً وموظفة يعملون في أقسام التذاكر والحقائب وإرشاد وتوجيه المسافرين.

وتستغرق رحلة القطار من محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة المدينة المنورة 90 دقيقة تقريباً بسرعة تصل إلى 300 كلم/ الساعة.

الهيئة العامة للطيران المدني قطار الحرمين السريع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة