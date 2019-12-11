، "الغامدي": ضبط 8 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.. بعد جولات رقابية على 20 منشأة

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في ضبط 8 مخالفات على منشآت بيطرية.

ونفذ المكتب جولات رقابية وتفتيشية على 20 منشأة بيطرية؛ لمخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية والتي تمثلت في عمل منشأة بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب البيطري بدون ترخيص، ووجود أدوية بيطرية مجهولة المصدر، ووجود أدوية مستعملة (البيع بالرجعة) والقيام بالكشف للحالات المرضية أمام المنشأة، وتخزين الأدوية البيطرية حيث بالمخالفة لاشتراطات التخزين.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال "الغامدي" إنه تم عمل اللازم بتحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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