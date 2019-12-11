، "الجدعان" عن طرح أرامكو: ضخ معظم العائدات في مشروعات محلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: حقيقة أن ثلث مبيعات الأسهم غطاها السعوديون الأفراد تعد أمراً إيجابياً

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن إدراج أرامكو السعودية "سيدعم جهود المملكة الرامية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط؛ لأنه سيتم ضخ معظم العائدات في مشروعات محلية، بينما سيساعد الاهتمام العالمي المحيط بالصفقة على جذب رأس المال الأجنبي".

وأضاف "الجدعان" في مقابلة مع "رويترز": "ستستخدم العائدات بشكل كبير، ربما ليس كلياً، في الاقتصاد المحلي، في مشروعات حيث سيكون صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأول، وهو ما سيجذب بعد ذلك بشكل أساسي المزيد من مشاركة القطاع الخاص.. لذا ستبقى معظم الأموال في النظام".

وأكد "الجدعان" أن حقيقة أن ثلث مبيعات الأسهم غطاها السعوديون الأفراد تعد أمراً إيجابياً بالنسبة "للاحتفاظ بالثروة وللمدخرات"، وأن المشترين الرئيسيين في الطرح العام الأولي "هم مستثمرون سعوديون كانوا سيحتفظون بالمال خارج المملكة في الظروف العادية".

وتابع قائلاً: إن "الإدراج ينبغي أن يساعد بالمدى الطويل في تعزيز أسواق المال السعودية ويجذب الاستثمار الأجنبي". وأضاف: "أصل بهذه الجودة يجذب الكثير من الاهتمام. عندما تجذب الاهتمام لهذه الشركة فإنك بالتالي تجذب الاهتمام لأصول أخرى في البلاد لم تكن لتكون جذابة بمفردها في ظروف أخرى بالنسبة للمستثمرين الدوليين".محمد الجدعان أرامكو السعودية