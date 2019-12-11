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نقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم.
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام في مقابلة: إنه من المتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55 بالمائة من إجمالي خطة إصدار الدين، وإن النسبة المتبقية ستُجمع على المستوى الدولي.وزارة المالية سندات دولية
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 02:26 PM
في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار العام القادم
نقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم.
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام في مقابلة: إنه من المتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55 بالمائة من إجمالي خطة إصدار الدين، وإن النسبة المتبقية ستُجمع على المستوى الدولي.
، "رويترز": السعودية تستعد لطرح سندات دولية جديدة في يناير ،
المصدر : الخليج 365
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