شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بدء تشغيل محطة ‎قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت إمارة منطقة مكة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مقطع فيديو يوضح بدء عملية تشغيل محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الجديد.

وكان قد أوضح مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.