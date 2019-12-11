«الشورى» يوجه بتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين ووضع ضوابط للتقاعد المبكر

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الرياض - علي القحطاني - وجه مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين ، ودراسة الأثر السلبي للتقاعد المبكر والضوابط الممكنه للحد من تأثيره السلبي على الموسسة . كما طالب “الشورى ” بإسراع مؤسسة التقاعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المستمرة في عجز ميزانيتها نتيجة الفجوة بين الإيرادات والإنفاق المتمثل في معاشات المتقاعدين والمستفيدين . وطالبها بتعزيز استثماراتها وبيان أسباب التغير في حجم أصول الإستثمارات للكشف عن أوجه الخلل في إيرادات المؤسسة الذي سبب عجز الميزانية .

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