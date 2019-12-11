شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يوافق على السماح لموظفي العمل الحكومي بالعمل في التجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

ويتضمن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

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