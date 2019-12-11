شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح مدى إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عذر موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” عندي دعوى وأرغب توكيل شخصين بالترافع عني فهل يمكن ذلك؟ “؛ ليجيب التواصل العدلي: ” نعم، يجوز أن يتعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة “.