شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح مدى إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عذر موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة.
وجاء الاستفسار كالتالي: ” عندي دعوى وأرغب توكيل شخصين بالترافع عني فهل يمكن ذلك؟ “؛ ليجيب التواصل العدلي: ” نعم، يجوز أن يتعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة “.
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