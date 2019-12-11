شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفرالباطن تحقق المركز الأول على مستوى المملكة في بطاقة الأداء الموزون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق مستشفى الملك خالد بصحة حفرالباطن المركز الأول على مستوى المملكة للسعة السريرية في الأداء الموزون للمستشفيات والذي يشمل العديد من المعايير والمؤشرات وجاء ذلك التتويج بعد الجهود التي حققتها وبذلتها صحة حفرالباطن على تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمستفيدين وشملت البطاقة الموزونة قياس رضى المرضى والموظفين والتقدم في مؤشرات برنامج أداء الصحة ومعايير الجودة الأخرى ومؤشرات المراجعة السريرية

وأكدت صحة حفرالباطن على حرصها الدائم في تنفيذ أعلى المؤشرات والنتائج الإيجابية لتحقيق المعايير المعتمدة لوزارة الصحة بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمستفيدين