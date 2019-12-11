شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والدفاع المدني يعلن جاهزيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها تتخللها رياح سطحية نشطة وتساقط للبرد على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الأيام القادمة حتى يوم الجمعة الموافق :- ١٤٤١/٠٤/١٦هـ .. ٢٠١٩/١٢/١٣م .

فأن المديرية تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع جاهزيتنا لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني ، ” راجين للجميع السلامة الدائمة “.

صرح بذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد .