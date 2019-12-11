الموت يفجع فنانة عربية شهيرة .. وصديقتها ليلى علوي تبكي بحرقة من هول الصدمة (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جنازة المخرج سمير سيف، الذي رحل أمس، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 72 عامًا، بكنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة.

وكان أول الحضور الفنان محمود قابيل، والمنتج محسن علم الدين، والفنان محمد التاجى، والفنان محمود حميدة، والفنان سمير صبري، والدكتور أشرف زكي، والفنان منير مكرم، وسوسن بدر.

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بينما انهارت الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة ندى بسيوني، فلم يتمالكن دموعهن.

ويعد المخرج الكبير سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".