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عدن - ياسمين التهامي - تسببت صورة تجمع خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، بـ«مريم» ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يحتضنها في أحد الكافيهات.

وانتشرت انباء حول وجود علاقة عاطفية تجمع مريم وخالد، وذلك بعدما نشر الأخير على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة وهو يحتضن مريم عامر منيب في أحد الكافيهات.

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بعد أن رأى شقيقته في أحضان محمد رمضان.. شاهد ماذا صنع ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير (صور)



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وعلق خالد على الصورة، قائلًا «أنا فخور بك جدًا يا أختي.. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعًا»، وسط تفاعل كبير من المتابعين، وتكهنات بوجود علاقة عاطفية تربطهما.

وأحيت مريم عامر منيب مؤخرًا، ذكرى رحيل والدها الذي توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، من خلال طرح أغنية على طريقة الدويتو بينها وبين والدها الراحل، وتحمل عنوان «عامل إيه في حياتك».

يأتي هذا بعد أن انتشر مقطع فيديو مثير للجدل يظهر ابنة الفنانة السورية أصالة نصري وهي في حفل راقص مع عدد من نجوم الفن بينهم الفنان المصري محمد رمضان.

وكانت ابنة أصالة شام الذهبي قد قامت بالرقص مع محمد رمضان على أنغام أغنية " انساي" التي طرحها الفنان المغربي سعد لمجرد مع محمد رمضان على طريقة الديو.