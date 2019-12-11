شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مؤلم لـ الفنانة مايا دياب بعد ظهورها بملابس فاضحة تستهزئ بسورة الفاتحة بموسم الرياض.. هكذا أصبح وجهها؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب مواقع التواصل بعد انتشار مقطع جديد أظهر وجهاً مختلفاً لها لم يألفه الجميع.





وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

ورداً على سؤال المراسلة عن سبب تأثرها وظهور الدموع في عينيها أشارت إلى أنها تبدو قوية لأن الحياة تتطلب ذلك ولأنها هذا ما تعلمته من خلالها.

ولفتت إلى أنها تصبح ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببيتها، مضيفة أنها تتعاطف مع الناس وتبدي استعدادها لمساعدتهم على حل مشاكلهم من دون أن تظهر ما تعانيه فعلاً.وتبين أن تأثرهاارتبط بتحدثها عن والدتها.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدا نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتها والفنانين المصريين سعد الصغير وحسن الرداد وبدت فيها مرتدية ملابس محتشمة. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث أشار المتابعون إلى أنها المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الإطلالة.

وكانت مايا دياب، قد أثارت جدلا واسعا بعد إنتشار فيديو لها وهي تقرأ الفاتحة، ومن ثم تتبعها وترسم اشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“

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