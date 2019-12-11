سهم أرامكو يقفز للحد الأقصى بعد دقائق من التداول ويصل إلى 35.2 ريال

وصل سهم شركة أرامكو إلى الحد الأقصى للزيادة البالغة 10 % في أول دقائق للتداول من مزاد الافتتاح .

فيما قالت ” تداول” إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية ” تداول “.

وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 % سواء بالهبوط أو الصعود من قيمة السهم .