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سهم أرامكو يقفز للحد الأقصى بعد دقائق من التداول ويصل إلى 35.2 ريال

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وصل  سهم شركة أرامكو  إلى الحد الأقصى للزيادة البالغة 10 % في أول دقائق للتداول من مزاد الافتتاح .
فيما قالت ” تداول” إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة أرامكو في السوق المالية السعودية ” تداول “.

وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم  10 % سواء بالهبوط أو الصعود  من قيمة السهم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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