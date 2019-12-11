وصل سهم شركة أرامكو إلى الحد الأقصى للزيادة البالغة 10 % في أول دقائق للتداول من مزاد الافتتاح .
فيما قالت ” تداول” إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية ” تداول “.
وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 % سواء بالهبوط أو الصعود من قيمة السهم .
كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو يقفز للحد الأقصى بعد دقائق من التداول ويصل إلى 35.2 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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