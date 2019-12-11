اليوم.. بدء تداول سهم أرامكو في السوق السعودية

يبدأ اليوم (الأربعاء) 11 ديسمبر 2019 تداول سهم شركة “أرامكو السعودية” في سوق الأسهم السعودية، كأكبر إدراج في تاريخ السوق والأسواق العالمية.

ويشهد السوق السعودي “تاسي” اليوم بدء تداول سهم أرامكو بالرمز (2222) ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وقد بلغت القيمة السوقية لأرامكو 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار)، بناء على السعر النهائي لأسهم الشركة البالغ 32 ريالاً، وهذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي “أبل” والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.

وطرحت أرامكو في 17 نوفمبر الماضي 3 مليارات سهم تمثل 1.5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام أمام الأفراد والمؤسسات، وتم تحديد سعر الطرح عند 32 ريالاً، وتم الإقفال في الرابع من ديسمبر الجاري، وبلغت الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.