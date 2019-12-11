صورة تظهر أول مؤتمر يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 1981

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة من أول اجتماع جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي قبل نحو 40 سنة، وذلك تزامناً مع انعقاد القمة الخليجية الأربعين أمس (الثلاثاء) في العاصمة الرياض.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1981 (1401هـ)، قادة الدول الخليجية يعقدون أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان يمثل الوفد السعودي وقتها الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله-.

يذكر أن الرياض شهدت أمس (الثلاثاء)، انعقاد القمة الخليجية رقم 40 بحضور قادة دول مجلس التعاون، والتي أكدوا فيها ضرورة التصدي للخطر الإيراني ورفض احتلال إيران للجزر الإماراتية.