بالصور: نائب أمير جازان يدشن أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية

دشن نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس (الثلاثاء) أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية، وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.
وحضر نائب الأمير العرض الأول لفيلم “ولد ملكاً”، الذي يروي حياة وبطولات وحكمة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للدار أكثر من 42 مليون ريال، وتضم 10 قاعات بسعات تتراوح بين 80 إلى 120 مقعداً، منها قاعتان مخصصتان لعرض أفلام الأطفال.
شهد حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله المديميغ، وأمين المنطقة نايف بن سعيدان وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
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