الرئيس التنفيذي لأرامكو: بعنا أسهمًا بقيمة 96 مليار ريال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر عن نجاح الشركة في بيع أسهمها بقيمة 96 مليار ريال؛ ما جعل هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ البشرية.

وأشار الناصر خلال حفل إدراج الشركة، إلى امتلاكهم ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج، مُتابعًا: «الشركة ستواصل سيرها في تعزيز السلامة والمحافظة على نهجها المالي المنضبط».

وأوضح الناصر أن عملية الطرح أكدت المكانة المتميزة لأرامكو والاكتتاب الأولي فيها أكبر اكتتاب في العالم، مُتابعًا: «بهذا اليوم نصنع التاريخ، وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة من الازدهار».

وخلال الدقيقة الأولى من التداول، ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ180 مليار دولار، وتم تداول 350 مليون ريال على أسهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاتها.

وعادلت قيمة شركة أرامكو حجم السوق بالكامل 3.7 مرة؛ وذلك بعد صعود سهمها بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

وأشار المراقبون إلى أن شركة أرامكو على بُعد دقائق من احتلال موقع شركة أبل الأمريكية كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

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وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وقالت معلومات إنه مطلوبٌ 150 مليون سهم على النسبة القصوى مقابل عرض 700 ألف في الدقائق الأولى لمزاد الافتتاح.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالرمز «2222»، فيما حددت تداول نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند «±10%».

ويتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» لمدة 30 دقيقة إضافية.

ومن ثم، تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.