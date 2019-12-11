بدأ مشروع قطار الحرمين السريع، صباح اليوم الأربعاء، يسير أولى رحلاته من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ وذلك بعد إتمام جاهزيته للتشغيل.
وعبر فيديو جراف نشره الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، تبلغ مساحة المحطة 99 ألف متر، وطاقتها الاستيعابية 3204 مسافرين في الساعة. وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترًا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر. والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.
ووجهات القطار، هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة جدة «السليمانية»، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبالمحطة 8 مواقع تجارية، و6 أرصفة منها اثنان مزدوجان.
واستؤنفت رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، فيما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.
وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقًا ألحق أضرارًا بمبنى وبعض منشآت المحطة؛ ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقف لأكثر من شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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