«الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة، و الحرث، والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد و فيفا وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، الذي يبدأ فكليًّا الاثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي في 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية، والتوقعات الشهرية، وتوقعات هطول الأمطار.

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وبيَّن التقرير أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية، تشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية إلى أن تكون درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ حيث يتوقع أن يُسجَّل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاعٌ بمقدار (0.25-0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، ما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية؛ حيث يتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25-0.5 درجة).

وأوضح التقرير أن توقعات هطول الأمطار تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة، فيما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال المملكة وشمال غربها ووسطها؛ وذلك بمجمل التوقع الفصلي، فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة ما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة؛ حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، ثم تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية التي يتوقع أن تكون أقل من المعدل. أما الأمطار فتكون حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي التي تهطل فيها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية الطويلة المدى، لكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة المدى التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.