الشورى لـ«مؤسسة الحبوب»: سارعوا بإنشاء مرصد قياس الفقد والهدر

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة؛ للحد من الهدر والفقد الغذائي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي طالب فيها أيضًا بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب؛ لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

ودعا «الشورى» المؤسسة العامة للحبوب إلى الإسراع في إنشاء المرصد الوطني؛ لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي؛ لتدوير المخلفات الغذائية.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ.

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وطالب الأعضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باعتماد خطة للنشر الإلكتروني، والحد من النشر الورقي، وتأسيس برنامج لحوكمة البحوث العلمية لرفع جودة البحوث ومرجعيتها، مثل ما هو متوافر في البحوث العلمية التقنية.

وكذلك الاستفادة من مناهج وأدوات البحث العلمي الحديثة وتوظيفها في خدمة الإسلام، والعمل على تعزيز استخدامها للبحوث المسحية والاستقصائية والتطبيقية والإجرائية.

وشدد الأعضاء على أهمية استخدام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لوسائل التواصل الحديثة؛ للوصول إلى أكبر شريحة من المسلمين بما يحقق أهدافها ومهامها.

كما ناقش «الشورى» التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/1440هـ.