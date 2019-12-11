إدراج «أرامكو» يُدخل بورصة السعودية في قائمة العشرة الكبار عالميًّا

ساهم بدء إدراج أسهم شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، في سوق الأسهم السعودية، في إدخال البورصة السعودية ضمن قائمة أكبر عشر بورصات في العالم، بقيمة سوقية للبورصة المحلية تبلغ 2.4 تريليون دولار؛ وذلك اعتمادًا على سعر افتتاح شركة أرامكو البالغ 35.2 دولار.

وتُعد البورصة السعودية السوق الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار.

وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وقالت معلومات إنه مطلوبٌ 150 مليون سهم على النسبة القصوى مقابل عرض 700 ألف في الدقائق الأولى لمزاد الافتتاح.

ونتيجة لهذا السعر، يصعد تقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال «1.71 تريليون دولار» إلى 7.04 تريليون ريال «1.88 تريليون دولار»، إضافة إلى 1.9 تريليون ريال قيمة الأسهم السعودية، بخلاف «أرامكو» ليصبح الإجمالي 8.9 تريليون ريال « 2.4 تريليون دولار».

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وتصدرت البورصات من حيث القيمة السوقية، بورصة نيويورك «الولايات المتحدة» بـ23.24 تريليون دولار، ثم ناسداك «الولايات المتحدة» بـ12.14 تريليون دولار. وجاءت ثالثًا بورصة طوكيو «اليابان» بقيمة سوقية 5.97 تريليون دولار، وبورصة شنجهاي «الصين» بـ4.72 تريليون دولار، وبورصة يورونكست «في عدة دول أوروبية» بقيمة 4.5 تريليون دولار.

وفي المركز السادس، حلت بورصة هونج كونج «الصين» بقيمة سوقية 4.06 تريليون دولار، وبورصة لندن «بريطانيا» بـ3.94 تريليون دولار، وبورصة شنزن «الصين» بـ3.12 تريليون دولار.

وفي المركز التاسع جاءت البورصة السعودية بقيمة سوقية 2.4 تريليون دولار، وعاشرًا بورصة تورنتو «كندا» بقيمة سوقية 2.28 تريليون دولار.