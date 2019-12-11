أسهم أرامكو تزيح «أبل» الأمريكية كأكبر شركة مدرجة عالميًّا

نجحت شركة أرامكو السعودية في إزاحة مجموعة «أبل» الأمريكية كأكبر الشركات المدرجة في العالم. وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وقالت معلومات إنه مطلوبٌ 150 مليون سهم على النسبة القصوى مقابل عرض 700 ألف في الدقائق الأولى لمزاد الافتتاح.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالرمز «2222»، فيما حددت تداول نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند «±10%».

وباتت شركة أرامكو السعودية الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم، بعدما نجحت في جمع 25.6 مليار دولار، وتسعير طرحها العام الأوليّ عند 32 ريالًا (8.53 دولار) للسهم، قبل إدراجها في بورصة الرياض، الأسبوع المقبل، الأمر الذي جعلها تتجاوز طرح شركة «علي بابا الصينية»، البالغ 25 مليار دولار، وشركة «أبل»، الأمريكية.

وكشفت الأرقام التى تضمنتها الوثيقة الرسمية لعملية التسعير النهائي عن أن أرامكو باتت صاحبة الطرح عالميًّا، من خلال مقارنتها بأكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحيةً في التاريخ:

- مجموعة «علي بابا»، 21،8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و25 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- بنك الصين الزراعي: 22،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و24 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- البنك الصناعي والتجاري الصيني: 19،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و21،9 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

خليجيًّا:

- موانئ دبي العالمية: 5 مليارات دولار.

- أكبر 8 عمليات طرح عامّ أولي خليجية- مجتمعة: 25،8 مليار دولار.

محليًّا:

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- البنك الأهلي التجاري: 22،5 مليار ريال سعودي، وحقق 6 مليارات دولار.

- أكبر 16 عملية طرح عامّ أوليّ في مجتمعة= 26،4 مليار دولار

تقييم أرامكو– الأكثر قيمة بين الشركات المدرجة.

ومن واقع الطرح النهائي للسهم الواحد في أرامكو عند 32 ريالًا، فإن القيمة السوقية للشركة تبلغ 6،4 تريليون ريال سعودي تعادل 1،71 تريليون دولار، وهو أكبر بمقدار 1،4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حاليًا في العالم، ممثلة في شركة «أبل»، التى تبلغ قيمتها السوقية 1،19 تريليون دولار.

وتساوي أرامكو القيمة السوقية لشركتي «أبل»، و«علي بابا»، مجتمعتين، كما أنها أكبر بمقدار 1،7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، البالغ حوالي 1،0 تريليون دولار أمريكي «شِل 225،5 مليار دولار.. إكسون موبيل، حوالي 228،3 مليار دولار.. توتال 141،9 مليار دولار.. بي بي، حوالي 126 مليار دولار.. شيفرون حوالي 221،5 مليار دولار».

وتم إدراج شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، رسميًّا في السوق المالية السعودية « تداول»، اليوم الأربعاء، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأوَّلي لأسهمها بنجاح، وتم تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم «تداول: أرامكو»، وبدء تداول أسهمها بسعر «32» ريالًا للسهم الواحد.

وقام كل من رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذانًا بإدراج الشركة وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية.

وشارك في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية ورئيسة مجلس إدارة (تداول) سارة بنت جماز السحيمي، والمدير التنفيذي لـ(تداول) خالد بن عبدالله الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.

وسجلت عملية الطرح التي انقضت فترتها الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ قدره 446 مليار ريال سعودي؛ أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهي نسبة تغطية تساوي إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 4.65 ضِعف، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

وباعت المملكة العربية السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام «لا تشمل خيار زيادة التخصيص»، التي تمثل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال سعودي تعادل 25.6 مليار دولار أمريكي، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء؛ ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.