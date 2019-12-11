الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا على «موسم الدرعية» اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن سماء «موسم الدرعية» غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة الكبرى 21 درجة، فيما تبلغ الصغرى 11 درجة.

ويشهد «موسم الدرعية» رياحًا شمالية شرقية، بسرعة 3-9 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة من 73%.

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وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ وذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت تكوُّن سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة.