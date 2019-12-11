أول تصريحات «الرميان» بعد تداول «أرامكو»: لدينا 5 ملايين مساهم

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، إن الشركة نجحت في أن تكون أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، لافتًا إلى أنه مع الطرح أصبح لدى «أرامكو» 5 ملايين مساهم من مستثمرين محليين وخليجيين وأجانب.

وأشار الرميان -خلال حفل إدراج الشركة- إلى أن إدراج أرامكو نجاح جديد لإنجازاتها؛ وذلك بعد مرور 86 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن اكتتاب أرامكو هو الأكبر في تاريخ البشرية.

وأوضح الرميان أن اكتتاب أرامكو يواكب رؤية 2030 ويدعمها، كما أنه سيُعزز حوكمة الشركة ومعايير الشفافية، لافتًا إلى أن اختيار «تداول» لإدراج أرامكو يرجع إلى مكانتها العالية.

وعادلت قيمة شركة أرامكو حجم السوق بالكامل 3.7 مرة؛ وذلك بعد صعود سهمها بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

وأشار المراقبون إلى أن شركة أرامكو على بُعد دقائق من احتلال موقع شركة أبل الأمريكية كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار. وقالت معلومات إنه مطلوبٌ 150 مليون سهم على النسبة القصوى مقابل عرض 700 ألف في الدقائق الأولى لمزاد الافتتاح.

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وتم إدراج شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، رسميًّا في السوق المالية السعودية « تداول»، اليوم الأربعاء، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأوَّلي لأسهمها بنجاح، وتم تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم «تداول: أرامكو»، وبدء تداول أسهمها بسعر «32» ريالًا للسهم الواحد.

وقام كل من رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذانًا بإدراج الشركة وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية.

وشارك في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية ورئيسة مجلس إدارة (تداول) سارة بنت جماز السحيمي، والمدير التنفيذي لـ(تداول) خالد بن عبدالله الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.

وسجلت عملية الطرح التي انقضت فترتها الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ قدره 446 مليار ريال سعودي؛ أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهي نسبة تغطية تساوي إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 4.65 ضِعف، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

وباعت المملكة العربية السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام «لا تشمل خيار زيادة التخصيص»، التي تمثل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال سعودي تعادل 25.6 مليار دولار أمريكي، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء؛ ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.