إدارة مختصة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية في أمانة عسير

استحدثت أمانة منطقة عسير إدارة للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية ، التي تهدف إلى تنفيذ قاعدة بيانات لمعرفه حجم هذه الجمعيات والمؤسسات في منطقة عسير حيث تم تكليف مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني بإدارتها ودراسة طلبات التأسيس المحال إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وبينت القحطاني أن الإدارة ستنطلق لمساعدة طالبي التأسيس لتوجيه طلباتهم بالشكل الذي يتضمن إستفادة المجتمع من هذه الجهات على الوجه الأمثل ومتابعة مراحل طلب التأسيس لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

من جهة أخرى أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة لدعم المؤسسات غير الربحية والجمعيات، التي تقدم خدمة واسعة للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيسي ، لافتا إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي و تطويره و حمايته بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الوطنية، و تعزيز مساهمة المواطن و تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكداً على أن القطاع غير الربحي السعودي ينمو سنوياً بوتيرة طموحة تتراوح بين 38% و51% لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي.

وأكد الحميدي سعي أمانة عسير على دعم وتشجيع الجمعيات المؤسسات لتنفيذ مشاريع غير ربحية تحقق تطلعات الأهالي وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي الحد من البطالة، وتوفير فرص مميزة للتدريب والتوظيف وخدمة المجتمع من خلال مساهمات كبار المستثمرين ورجال الاعمال ودعمهم بكافة التسهيلات لتنفيذ هذه المشاريع.