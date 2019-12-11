السعودية اليوم / اللاجئون الفلسطينيون في مخيم نهر البارد يطالبون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساعدات مالية وطبية وغذائية



بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

رفع اللاجئون الفلسطينيون في مخيم نهر البارد ، اليوم ، مذكرة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطالب بوضع خطة طوارئ اقتصادية وإنسانية عاجلة تشمل منحا مالية عن 6 أشهر، وسلة غذائية، ومنحا مالية للأدوية والتدفئة، ومساعدات شتوية.

وأكد اللاجئون الفلسطينيون في المذكرة ، أنهم باتوا تحت خط الفقر وأصبحت الحاجة ماسة لهذه المساعدات لتجنب كارثة إنسانية في المخيم.

الجدير بالتنويه ، أن مخيم نهر البارد هو مخيم للاجئين الفلسطنيين يقع في شمال لبنان إنشأ عام 1949م، على مسافة 16 من مدينة طرابلس، ويضم حوالي 30000 فلسطيني ، بالإضافة إلى عشرات العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا منذ العام 2011م.

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13:40ت م

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