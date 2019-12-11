السعودية اليوم / الرئيس النيجيري يطالب بتحرك مشترك ضد الإرهاب



أبوجا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

طالب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بتحرك مشترك من قبل دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، من أجل التصدي للإرهاب في المنطقة.

وشدد بخاري في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير خارجيته، جيفري أونياما، أمام القمة التاسعة لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، التي بدأت أمس بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن الأعمال الإرهابية لا زالت تمثل تهديدًا خطيرًا من أجل أمن البشر والسلام العالمي، مطالبًا دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بتحرك مشترك، من أجل التصدي للإرهاب بالمنطقة.

وأضاف، "يجب أن تكون تلك الدول على أهبة الاستعداد دائمًا من أجل منع انتشار الإرهاب، فالمناخ السلمي يجب أن يوجد حتى يتسنى أن يتطور تعاوننا الاقتصادي".

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13:34ت م

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