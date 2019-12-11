السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تدعو لإطلاق حملة تضامن مع الإعلام الفلسطيني



القاهرة 14 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

دعت جامعة الدول العربية وسائل وأجهزة ومؤسسات الإعلام في الدول العربية الأعضاء بها إلى إطلاق "حملة تضامن" في وسائل الإعلام الرسمية غدًا الخميس، مع الإعلام الفلسطيني في القدس المحتلة والتضامن مع كل الأصوات الحرة فيها.

وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أنها دعت في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء إلى تخصيص فترة مفتوحة يوم غدٍ في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الإعلامية المقدسية وبخاصة تلفزيون فلسطين، وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح يطال البشر والحجر والشجر ويستهدف المقدسات والإرث التاريخي الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.

وأضاف البيان أن الجامعة العربية حثت أيضًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم قضية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم (تلفزيون فلسطين) بمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال بث برنامج (صباح الخير يا قدس) على وسائل الإعلام، لفضح ما يجري من اعتداءات إسرائيلية متواصلة ومبرمجة على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وعدّت الجامعة العربية في بيانها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين بمدينة القدس المحتلة، خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي، واستمرارًا لسياسات وإجراءات دولة الاحتلال والانتهاكات المستمرة للسيادة الفلسطينية ومؤسساتها، والاعتداء على حرية التعبير وحقوق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الفلسطينيين.

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13:32ت م

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