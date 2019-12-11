السعودية اليوم / الدفاع المدني بجازان : سقوط مقذوفات ( كاتيوشا ) من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام



جازان 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية ( كاتيوشا ) اطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية ـ ولله الحمد ـ ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

13:31ت م

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