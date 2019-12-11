السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تشارك في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد



نجران 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

شاركت الكلية التقنية بنجران أمس، في فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد .

وأكد المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن المشاركة تأتي انطلاقاً من أهمية دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في ترسيخ قيم النزاهة وإبراز الشفافية ومكافحة الفساد .

وأوضح أن المشاركة تمثلت في توزيع عدد من المنشورات التوعوية والكتيبات التي تتضمن تعزيز مبدأ النزاهة واستشعار المسؤولية وكيفية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وقيمه المثلى في المجتمع لتحقيق الأمانة والرقابة الذاتية لديهم و التوعية بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعرف على أهدافها واختصاصاتها.

ودعا آل عتيق إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع ، مشدداً على دورهم في مكافحته وتحصين المجتمع ضده.

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13:20ت م

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